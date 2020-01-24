NBA｜占士領湖人開齋 聖誕得分續追高比 勇士恥敗 咖哩仔籲後輩放鬆 (15:46)

湖人首戰不敵同市宿敵快艇，占士及「一眉」安東尼戴維斯傷勢無礙，在香港時間今早轉戰獨行俠時發威，一眉獨取全場最高的28分，占士亦做出22分及10次助攻的「雙雙」，助球隊以138：115大勝。下周滿36歲的占士歷來在聖誕日累積838分，超越名宿「大O」奧斯卡羅賓遜，與榜首的高比拜仁只差12分。「大帝」在過去15場聖誕大戰場均得分25.5分，較高比的場均得分24.6分優勢。

至於勇士繼首仗敗予布魯克林籃網後，今早再以99：138，慘負有「字母哥」安迪度高安普坐鎮的密爾沃基公鹿，開季兩場合計輸65分，成為聯盟史上第二多。勇士季前再有基利湯臣重創，復出不久的咖哩仔今仗只貢獻19分，3分球10投僅2中。對於球隊連番慘敗，他稱：「今年很不一樣，年輕球員不應再去想勇士的歷史，基利湯臣未能復出已成事實，大家要集中在當刻。」

籃網今日亦有杜蘭特與艾榮爆發，分別取得37分及29分，助球隊以123：95大炒波士頓塞爾特人。

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