西甲︱美斯獲特製啤酒賀破紀錄 苦主門將聖誕收禮 保方獲2支大方道賀 (17:52)

該啤酒品牌為美斯訂製644支啤酒，每支都有所屬號碼，由1至644號，代表美斯自2005年起效力巴塞以來的入球，最終有160名被攻破大門的門將收到啤酒，不少收到不止一支或以上。最大苦主是曾效力華倫西亞的巴西籍門將迪亞高艾維斯，共收到21支啤酒，剛回歸皇家馬德里基金會任要職的卡斯拿斯，亦收到17支啤酒，皇馬門將泰拔高圖爾斯及前門將基羅拿華斯，亦分別被射破過9次及7次。

大部分收到這份禮物的門將都未有不快，反而大方地在社交網上載相片恭賀。馬德里體育會門將奧比歷收到10支啤酒，他說：「我從不喜歡被入球，但阻止你入球的挑戰，可以令門將更加進步。」祖雲達斯「長青樹」保方在歐聯兩度被美斯入球，收到514及515編號兩支啤酒後發文稱：「我會當這是個稱讚。這些年來我們有過精彩對碰，恭喜美斯打破紀錄，這是無人能及的成就，乾杯！」

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