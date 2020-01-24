法甲｜麥巴比感慨杜曹聖誕前被炒 普捷天奴平安夜會高層 勢接掌PSG (16:16)

PSG上季雖歷史性獲得歐聯亞軍，今季歐聯分組賽亦以首名出線，但季初法甲開季兩連敗，過去一個月聯賽7仗3勝2和2負，包括作客打和榜首里爾及主場負次席的里昂，終賠上杜曹的烏紗帽，而日前聯賽大勝斯特拉斯堡後，他發表批評球會高層的言論，據報正是下台導火線。

杜曹於2018入主PSG，將外借至摩納哥的基利安麥巴比收為己用，這名年輕法國國腳不負所托，被指是美斯及基斯坦奴朗拿度後，另一具球王質素的球員。麥巴比在Instagram表示：「這是足球的悲哀法則，沒有人會忘記你（杜曹）在這裏的時光。你為球會的歷史寫下了精彩的篇章，我對你要說聲：『謝謝你，教練』。」杜曹執教PSG兩年半獲得6個冠軍，包括上季榮膺本土賽「三冠王」。

阿根廷籍名帥普捷天奴已成PSG新帥大熱門，他在球員時代在2001至03年是PSG守將。據報他在平安夜密會PSG高層，商討回巢細節，他亦曾在2016年說：「回巢執教PSG是我夢想的一部分。這是一個我很關注的球會。我想看他們所有的比賽，尤其是歐聯。」他於2006年掛靴在愛斯賓奴掛靴，2009年開始教練生涯，先後執掌愛斯賓奴、修咸頓及熱刺，最佳成績是前季帶領熱刺取得歐聯亞軍，但去年11月被這間北倫敦球會解僱，賦閒期間與曼聯、皇家馬德里及巴塞隆拿扯上關係。

若他落實加盟PSG，據報很可能借用熱刺舊部迪利阿里。這名英格蘭隊中場今季被領隊摩連奴棄用，日前英格蘭聯賽盃8強賽淘汰史篤城中罕有擔正交出表現，賽後仍被摩帥狠批，勢令兩人交惡升級。然而阿里據報仍被不少熱刺球迷選為該仗最佳球員，似是對摩帥的無言反擊。

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