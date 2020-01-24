法甲︱PSG盛傳平安夜炒杜曹 疑與昨批評球會期望不切實際有關 (18:50)

杜曹的合約明夏才屆滿，上季還領PSG取得法甲冠軍，再打入歐聯決賽。惟法國《隊報》、杜曹家鄉德國的《圖片報》、《德國天空體育》均報道，他在昨日一個訪問中，抱怨球會的期望不切實際，也批評內部環境，引起體育總監李安納度不滿。前熱刺教練普捷天奴、前祖雲達斯教練艾歷尼及法國隊主帥迪甘斯，在部分賭博網站被列為繼任熱門人選。

PSG今晨在法甲以4：0大勝斯特拉斯堡，但里昂主場大勝南特，里爾亦作客險勝蒙彼利埃，令開季受傷兵滿營及疫情困擾的PSG，17輪聯賽後落後「雙里」1分，以第3名過年。

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