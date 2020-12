NBA︱火箭爆疫9將缺陣 今早開季首戰延期 傳球員集體剪髮惹禍 (18:26)

比賽原定今早9時舉行,但賽會在賽前數小時公布:「3名球員感染新冠病毒或初步確診,追蹤接觸者後,另有4名球員需要被隔離,加上夏登因早前違反防疫指引要缺陣,另有一名球員受傷,未達到最少8人比賽門檻下限。」火箭現陣中有16名球員,9人缺陣下無法今早主場鬥雷霆。

The Athletic及ESPN均報道,一名火箭球員在當地時間周三早上確診前一晚,曾與數名隊友在其中一人的家中一同剪髮。4名檢測陰性,但被列為密切接觸者而隔離的球員包括新加盟主將約翰禾爾、「表弟」卡辛斯及新秀小基安馬田。根據NBA防疫規定,這些球員需在兩次相隔最少24小時的檢測呈陰性,才獲准上陣,意味火箭仍有機會在當地時間下周日作客波特蘭拓荒者。至於盛傳離隊的夏登,早前不戴口罩流連夜店而被隔離,聯盟判罰他5萬美元(38.7萬港元),但不需停賽。

火箭今季重組,其中被交易至華盛頓巫師的韋斯特布克地標戰即顯「三雙王」本色,取得21分11個籃板及15次助攻,但主場的費城76人末節轟40分,以113:107反勝。孟菲斯灰熊二年生摩蘭特亦有好表現,這名上季新人王取得生涯新高的44分,但聖安東尼奧馬刺作客贏131:119。

另外兩支東岸勁旅邁亞密熱火及密爾沃基公鹿則出師不利。「字母哥」安迪度高安普完場前射失罰球,終令公鹿被波士頓塞爾特人主將塔圖3分球絕殺,以121:122敗走。熱火則作客6分不敵奧蘭多魔術。

另外,揭幕戰落敗的洛杉磯湖人,有球星勒邦占士疑拗柴,但「大帝」表示自己可在後日早上上陣,對陣盧卡當錫領銜的達拉斯獨行俠。金州勇士則確認大前鋒祖利蒙特格連續因傷缺陣,未能同日鬥公鹿。

There was a group of Houston players -- including Martin, John Wall, DeMarcus Cousins -- away from the facility at an apartment getting haircuts, sources said. That's led to the contact tracing on Wall and Cousins as team awaits more testing results on Martin, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2020