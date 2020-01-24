NBA丨去年撐反修例 莫利認曾憂NBA仕途「玩完」 強調無悔言論 (16:15)

香港去年爆發反修例運動期間，時任火箭總經理莫利在個人社交網支持運動；他其後以家庭理由辭職，結束和火箭14年賓主關係，上月獲76人委任為籃球事務部總裁，變相升職。莫利以新職銜受訪，被問及去年爭議時，沉默數秒後答道：「我對自己所做的事，感到非常自在。我確實感到擔憂，但幸好有不同人幫忙，教我如何面對，令自己變得相對安全。」他拒絕闡述當時受到的威脅，但自言「開罪了世上第二大政權」。

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他又承認曾擔心無法再於NBA工作：「過去12個月，我不時想自己是否不能再於NBA工作，雖然是我心甘情願的原因，但我也熱愛自己的工作，不希望發生這情况。」

莫利去年10月發表支持反修例運動的言論，引起軒然大波，令NBA被內地杯葛及一度被中央電視台（CCTV）禁播，來自中國的贊助大減，聯盟據報損失4億美元（約31億港元）收入，直至今年10月初的NBA總決賽第5戰，CCTV才復播賽事。

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