NBA丨去年撐反修例 莫利認曾憂NBA仕途「玩完」 強調無悔言論 (16:15)

香港去年爆發反修例運動期間,時任火箭總經理莫利在個人社交網支持運動;他其後以家庭理由辭職,結束和火箭14年賓主關係,上月獲76人委任為籃球事務部總裁,變相升職。莫利以新職銜受訪,被問及去年爭議時,沉默數秒後答道:「我對自己所做的事,感到非常自在。我確實感到擔憂,但幸好有不同人幫忙,教我如何面對,令自己變得相對安全。」他拒絕闡述當時受到的威脅,但自言「開罪了世上第二大政權」。

他又承認曾擔心無法再於NBA工作:「過去12個月,我不時想自己是否不能再於NBA工作,雖然是我心甘情願的原因,但我也熱愛自己的工作,不希望發生這情况。」

莫利去年10月發表支持反修例運動的言論,引起軒然大波,令NBA被內地杯葛及一度被中央電視台(CCTV)禁播,來自中國的贊助大減,聯盟據報損失4億美元(約31億港元)收入,直至今年10月初的NBA總決賽第5戰,CCTV才復播賽事。

"I had moments where I thought I might never work in the NBA again ..."



Daryl Morey told ESPN after he shared a post expressing support for a protest group in Hong Kong last October. https://t.co/BlbkEpSO4M

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 23, 2020