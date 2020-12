孫楊禁藥案丨換仲裁主席重審 有機會再判禁賽 出戰東奧續成疑 (15:03)

相關報道:孫楊禁藥案|推翻8年禁賽令准重審 原仲裁主席涉仇中言論致上訴得直

相關報道:【孫楊停賽8年】律師團隊要求重審 聲明指孫楊堅稱無辜

世界反禁藥組織(WADA)發聲明,確認瑞士聯邦最高法院裁定孫楊上訴得直,撤銷8年禁賽令等處分。然而此裁決並非為孫楊「平反」,該法院不考慮案件內容,而是根據原審程序判決。孫楊一方提請上訴時,亦針對該案仲裁小組主席法天尼(Franco Frattini)的仇中言論。WADA重申控方證據佔上風,足以證明國際泳聯(FINA)原本只對孫楊作警告屬錯誤決定。

CAS將委派另一名仲裁小組主席處理重審,兩名仲裁小組成員維持不變,孫楊有機會在重審後面臨同樣判決。阿根廷籍網球手Guillermo Canas曾在2007年於瑞士聯邦最高法院上訴得直,但CAS重審後再判停賽15個月。

本月初踏入29歲的孫楊曾奪奧運3金,今年2月被罰禁賽8年後,一般被認為游泳生涯就此完結。如今禁賽令撤銷,重審程序的速度成為他能否出戰東京奧運的關鍵,中媒認為WADA有機會向CAS申請在東奧前完成重審及下達裁決,但不少審訊受疫情影響一再延後,如瑞士聯邦最高法院7月底已受理孫楊的上訴,但延至今日才有裁決。

