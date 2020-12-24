孫楊禁藥案丨換仲裁主席重審 有機會再判禁賽 出戰東奧續成疑 (15:03)

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世界反禁藥組織（WADA）發聲明，確認瑞士聯邦最高法院裁定孫楊上訴得直，撤銷8年禁賽令等處分。然而此裁決並非為孫楊「平反」，該法院不考慮案件內容，而是根據原審程序判決。孫楊一方提請上訴時，亦針對該案仲裁小組主席法天尼（Franco Frattini）的仇中言論。WADA重申控方證據佔上風，足以證明國際泳聯（FINA）原本只對孫楊作警告屬錯誤決定。

CAS將委派另一名仲裁小組主席處理重審，兩名仲裁小組成員維持不變，孫楊有機會在重審後面臨同樣判決。阿根廷籍網球手Guillermo Canas曾在2007年於瑞士聯邦最高法院上訴得直，但CAS重審後再判停賽15個月。

本月初踏入29歲的孫楊曾奪奧運3金，今年2月被罰禁賽8年後，一般被認為游泳生涯就此完結。如今禁賽令撤銷，重審程序的速度成為他能否出戰東京奧運的關鍵，中媒認為WADA有機會向CAS申請在東奧前完成重審及下達裁決，但不少審訊受疫情影響一再延後，如瑞士聯邦最高法院7月底已受理孫楊的上訴，但延至今日才有裁決。

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