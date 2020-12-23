聯賽盃｜熱刺作客史篤城 摩連奴驚聞更衣室似豬欄 促賽會檢查 (21:37)

史篤城vs.熱刺 12月24日凌晨01：30開賽

愛華頓vs.曼聯 12月24日凌晨04：00開賽

由於防疫指引對社交距離的規定，英國不少球會現時都以臨時搭建的更衣室招待客軍。惟米杜士堡早前作客史篤城後，主帥禾諾克形容更衣室似豬欄，「連動物也不願進去」。摩連奴賽前被問及事件時表示：「我已收到了一個同行的影片，他近期才帶隊作客過。這是賽會、衛生部門要處理的問題，我不會評論，不做這個壞人。」摩帥亦暗示今場不會全派副選上陣，「會混合一些需要及值得上陣的球員落場」。

曼聯將在全英超對決作客愛華頓，賽前消息主要集中在轉會上。曼聯早前已簽下阿特蘭大翼鋒迪亞路查奧爾，最近亦擊敗RB萊比錫、AC米蘭等，搶得厄瓜多爾國腳中場、效力迪華利獨立隊的摩西斯沙斯度（Moisés Caicedo），兩人料達到英國脫歐後申請工作證的門檻。

另一方面，拜仁慕尼黑名宿兼董事局成員簡尼表示，球會已接受後衛阿拉巴拒絕續約的事實。有報道亦稱，皇家馬德里無法開出23萬歐元（約208萬港元）周薪的合約，曼聯及曼城或在爭奪中領先，因為兩隊都已正式接觸阿拉巴的經理人。

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