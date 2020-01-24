NBA開鑼｜湖人展示冠軍指環 占士一眉忘形失準 連續2季首仗不敵快艇 (15:05)

湖人上季相隔10年再奪總冠軍，賽前先在史達普斯中心舉行冠軍指環頒獎禮，今年指環設計特別紀念年初意外離世的名宿高比拜仁。「大帝」勒邦占士展示指環時舉起4指，寓意他兩個月前第4次領軍封王。不知是否慶祝忘形，這名下周滿36歲的球星，首節只貢獻一記3分球，沒有助攻或籃板。他們次節由夏里爾取代馬克加素爾，加固底線防守，令首節領先20分的快艇，次節投射命中率急跌，半場僅領先56：54。

兩隊第3節續爭持，但全場取得33分的保羅佐治，最後兩分鐘領快艇打出12：2攻勢拉開。湖人縱有新兵舒路達及夏里爾取得「雙雙」，但占士與安東尼戴維斯表現未達正常水平，合共只得40分下，繼上季在快艇主場輸10分後，今次再以109：116落敗。

相關報道：NBA開鑼｜復出命運大不同 杜蘭特倒戈領籃網炒勇士 咖哩仔僅20分

其他報道：聯賽盃｜阿仙奴負曼城本土賽8戰不勝 哥迪奧拿護舊部 籲勿炒阿迪達