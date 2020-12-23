聯賽盃｜阿仙奴負曼城本土賽8戰不勝 哥迪奧拿護舊部 籲勿炒阿迪達 (11:36)

兩隊在連場英超快車後都在今仗輪換，主場的阿仙奴以溫拿臣取代賓特尼奴把關，開賽3分鐘便因加比爾捷西斯入球而落後，半場由拿卡錫迪頭槌扳平。衛冕的曼城雖收起史達寧及奇雲迪布尼，易邊後仍有馬列斯、菲爾科頓及拿樸迪建功，大勝4：1晉級。

兵工廠在英超已滑落至第15位，在英聯盃再出局，令阿迪達續受下台壓力。他稱如不改變現狀，將會遇上大麻煩，但否認軍心不穩：「我看到仍有很多鬥士，在落後下曾扳平，形勢上也佔優，但我們接連兩次軟弱失球，令爭奪今仗勝負變得不可能。」球隊射手奧巴美揚續養傷，亦透露不確定能否在下周兩場快車賽事上陣。今夏由法甲隊迪安來投的冰島隊門將溫拿臣，是役將馬列斯的罰球擋入網，在捷西斯的入球上，企位亦有問題，阿迪達稱對方仍在適應。

阿迪達之前在曼城是哥迪奧拿的副手，後者亦在賽後為舊部護航，又以自己過去經驗為例：「考慮解僱他已是一個錯誤，就如我打造曼城時，第一季也要些時間。」

另一英超隊紐卡素亦在今晨1球敗走英冠的賓福特，領隊布魯士賽前表示有兩名球員感染新冠病毒肺炎後，健康受嚴重影響。《天空體育》引述消息稱，二人為隊長拿修斯及翼鋒辛特麥斯明，患病至今已一個月仍未康復。

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