西甲︱美斯首為離隊風波開腔 認今夏難過 疑暗示下季留效巴塞 (21:46)

美斯在《馬卡報》西甲頒獎禮上，連續4季蟬聯西甲金靴，並以7次超越西班牙傳奇射手沙拉，成史上贏得最多次西甲金靴的球員。

33歲的美斯今夏曾要求離開巴塞，但最終留隊，但將於明夏約滿。他近日接受加泰隆尼亞傳媒《RAC1》獨家專訪，就明年1月24日舉行的巴塞會長大選表達看法，將於下周一刊出詳細訪問。訪問中他未有正面回應下季去向，但在前會長巴杜姆於今年10月辭職後，他的取態似乎已有改變：「上季結束及今夏發生的一切，我度過一段非常差的時刻，這令我今季開季時有些吃力，但現在感覺良好。球會處於艱難時期，但我對未來仍然充滿期待。」

此外，再競逐巴塞會長的拿樸達（Joan Laporta）近日接受《ESPN》專訪時表示，儘管球會多次欺騙美斯，但曾任巴塞會長7年的他，確信這名阿根廷球星下季將繼續留效：「這將取決新會長給他的計劃，他需要看到球隊有能力在歐聯爭冠。美斯不會接受在其他球會贏得歐聯，目前巴塞雖擁有史上最好的球員（美斯），但沒有足夠競爭力爭勝。」

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