英超︱車路士3蛋贈韋斯咸升第5　兩閘受傷華拿續食白果　林柏特頭痕 (18:10)

車路士賽前兩場英超作客連負愛華頓及狼隊，今仗再敗勢被列強進一步拋離，惟守將堤亞高施華充當及時雨，於10分鐘勁頂美臣蒙特開出角球打開紀錄，鋒將譚美阿巴謙在78和80分鐘梅開二度，令「藍戰士」以3球淨勝韋斯咸，也是今季第8場聯賽至少攻入3球，賽後14戰得25分，以較佳得失球差壓同分的熱刺升上第5，落後榜首利物浦6分。至於近4場聯賽僅1勝的「鎚仔幫」則以21分排第10。

車路士領隊林柏特為成績及時反彈鬆一口氣：「我們曾經下滑，今次回歸是重要的。球隊展示了個性，我認為越多越好。我們將為周六『拆禮物日』作客阿仙奴備戰。這是忙碌的一年。」「聖誕快車」將臨已令林柏特不安，事關左閘芝維爾此役開賽10分鐘便因足踝受傷退下火線，右閘列斯占士賽前更因膝傷避戰。「林伯」說：「他倆一直表現良好，希望他們的傷勢未至太嚴重，可在往後賽事披甲。」

另外，車路士新兵迪姆華拿過去1個月連續9仗「食白果」，林伯安慰道：「這是運滯，他已做了應做的事，只要入1球，他之後就會得心應手。」取得4個英超入球的迪姆華拿暫於隊內排次席，少後來居上的譚美阿巴謙1球。

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