高球｜伙11歲愛兒戰親子賽獲第7 老虎活士：畢生難忘 (20:28)

「老虎」活士在剛過去的周末，伙拍11歲兒子查理出戰高爾夫球PNC錦標賽，今晨（21日）合力打出低標準10桿，以第7名完賽。這場親子賽的意義無關名次，曾奪15項大滿貫的活士表示，這是父子倆畢生難忘的回憶。
活士父子檔參賽，令今屆PNC錦標賽頓成高球界焦點。作為賽事25年來最年輕參賽者的「小活士」查理，昨在煞科日和父親合力抓到7隻小鳥和2隻老鷹，繼首日再以低標準10桿完成，總成績為低標準20桿的124桿，較奪冠的湯馬士隊高5桿，在20隊中排第7。
穿着紅色「父子裝」，11歲的查理舉手投足都充滿父親的影子，甚至在第10洞完成小鳥後，興奮揮拳慶祝亦和「老虎」同出一轍。雖未能闖進三甲，但活士直言為兒子的表現感自豪，又感觸表示盡在不言中：「這並非言語能形容，我和查理能分享這經歷，將是我們終生銘記的回憶。他只有11歲還未能理解，但隨著時間推移，他會漸漸明白。」
🚨Charlie Woods fist pump 🚨
The low uppercut. A Woods special. pic.twitter.com/KhJPSC1Sw4
— PGA TOUR (@PGATOUR) December 20, 2020
其他報道：高球｜老虎活士親子檔參戰 11歲查理攻果嶺捕老鷹 父:只求他享受其中