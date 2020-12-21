高球｜伙11歲愛兒戰親子賽獲第7 老虎活士：畢生難忘 (20:28)

活士父子檔參賽，令今屆PNC錦標賽頓成高球界焦點。作為賽事25年來最年輕參賽者的「小活士」查理，昨在煞科日和父親合力抓到7隻小鳥和2隻老鷹，繼首日再以低標準10桿完成，總成績為低標準20桿的124桿，較奪冠的湯馬士隊高5桿，在20隊中排第7。

穿着紅色「父子裝」，11歲的查理舉手投足都充滿父親的影子，甚至在第10洞完成小鳥後，興奮揮拳慶祝亦和「老虎」同出一轍。雖未能闖進三甲，但活士直言為兒子的表現感自豪，又感觸表示盡在不言中：「這並非言語能形容，我和查理能分享這經歷，將是我們終生銘記的回憶。他只有11歲還未能理解，但隨著時間推移，他會漸漸明白。」

🚨Charlie Woods fist pump 🚨 The low uppercut. A Woods special. pic.twitter.com/KhJPSC1Sw4 — PGA TOUR (@PGATOUR) December 20, 2020

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