英超︱麥湯米尼開賽3分鐘入兩球破紀錄 曼聯數列斯聯升第3 蘇帥：本可贏12：4 (19:20)

今場「玫瑰打吡」入球騷，由麥湯米尼開賽後僅67秒揭開序幕，他在禁區頂接應般奴費南迪斯橫傳勁射破網，這名24歲蘇格蘭隊中場1分鐘後殺入禁區再下一城，3分鐘梅開二度是英超成立28年來最快紀錄，此前紀錄的鄧肯費格遜及傑斯，則是開賽4分鐘梅開二度。及後般奴及域陀連迪路夫各建功，曼聯半場已4：1領先後防不穩的列斯聯。換邊後麥湯米尼於66分鐘助攻予今仗正選的丹尼爾占士半單刀射手，打破其逾1年33場聯賽入球荒，加上般奴射入12碼，終以6：2大破尾段再入球的列斯聯。

今仗有8個入球及多達43次埋門，是奧脫福球場2016年10月對般尼後最多攻門的賽事，曼聯26次射門14次中框。而紅魔單場入6球，是此前8場英超主場的入球總數。曼聯領隊蘇斯克查稱，遺憾球迷無法入場欣賞這場經典：「試想像若果有7.5萬球迷，這將會列入曼聯對列斯聯的其中一場經典，雙方球員貫徹風格，賽果本有機會變成12：4。」

曼聯近7仗英超6勝1和，賽後13戰26分升上聯賽第3，少踢1場下分別落後榜首的利物浦5分及李斯特城1分。但蘇斯克查僅稱，聯賽未完成半季，此刻相對關注排名，更重要是繼續提升球隊表現。

當選今仗賽事最佳球員的麥湯米尼，獲蘇斯克查大讚是「體能怪物」，快速兼強壯，亦獲紅魔名宿讚賞。加利尼維利指此子猶如堅尼和史高斯的混合體，堅尼則稱後輩踢法更像是史高斯，並稱現時曼聯已是利物浦後第二好的英超球隊。

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列斯聯雖多達17次射門並入兩球，但史上首次英超半場失4球，也是領隊比爾沙執教生涯繼1992年在紐維爾舊生於南美自由盃慘敗0：6，再次單場失6球。球隊亦成今季英超首隊失30球，比爾沙指敗因在防守失誤太多及把握力不及，但明言不會就此放棄進攻踢法。另一場英超，新帥艾蘭戴斯首次領軍西布朗，卻在37分鐘便少踢1人，結果主場以0：3慘負阿士東維拉，續排尾二。維拉近3仗奪7分，暫以12戰得22分升上第9位。

今季英超大手交易賽事

日期 賽果（前者主場）入球數

12月21日 曼聯6：2列斯聯 8

12月19日 水晶宮0：7利物浦 7

12月17日 列斯聯5：2紐卡素 7

11月1日 阿士東維拉3：4修咸頓 7

10月5日 阿士東維拉7：2利物浦 9

10月4日 曼聯1：6熱刺 7

9月27日 曼城2：5李斯特城 7

9月20日 修咸頓2：5熱刺 7

9月19日 愛華頓5：2西布朗 7

9月19日 列斯聯4：3富咸 7

9月13日 利物浦4：3列斯聯 7

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