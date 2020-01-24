BBC體壇頒獎禮︱咸美頓相隔6年再膺年度風雲人物 利物浦奪球隊及教練大獎 (21:38)

咸美頓今年拿下個人第7座F1總冠軍，看齊「車神」舒密加，生涯分站冠軍次數更超越舒密加，風頭一時無兩。運動成就以外，「黑帝」致力推動種族平權，除了賽前單膝下跪，亦與英國皇家工程學院合作成立咸美頓委員會（Hamilton Commission），提倡賽車界邁向種族多元。

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他昨獲國際汽聯（FIA）評為年度風雲人物，今日再於英國體壇盛事的BBC頒獎禮再下一城，力壓佐敦軒達臣、泰臣菲里及奧斯利雲等，成今年體壇風雲人物，為歷來第5人奪獎多於一次。獎項由英國全民票選，咸美頓以影片發表得獎感言：「非常感激英國民眾，這是一段漫長的旅程，沿途得到很多支持，包括英國和世界各地的不同族裔。今年是第一次，有別的東西成為動力，我會繼續推動業界的多元化，用我的聲音爭取比自己更重要的事。」

上月曾感染新冠病毒肺炎的他，亦點名感謝前線醫護人員，又鼓勵全球兒童在困境中保持正面態度。

得票第二高為利物浦隊長佐敦軒達臣，而紅軍當選年度隊伍，領隊高普膺年度教練；紅魔射手拉舒福特因致力扶助貧困兒童，獲頒特別嘉許獎（Expert Special Panel Award）。而在疫情期間，為英國國民保健服務（NHS）籌得巨款的100歲退役老兵穆爾（Captain Sir Tom Moore），則獲Helen Rollason獎。

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