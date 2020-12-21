意甲︱阿特蘭大平內亂大勝羅馬 拉素挫拿玻里細恩拒評續約（附精華） (18:02)

32歲的高美斯是阿特蘭大的必然正選，上季領軍以前4衝線殺入歐聯分組賽。然而高美斯據報在近期不滿需遷就加帥戰術改變位置，致雙方決裂。今晨迎戰羅馬前，這名阿根廷籍射手未有入選大軍名單，惟阿特蘭大最終仍憑杜雲沙柏達、魯賓高辛斯、路爾斯梅利爾及伊利錫先後建功，以4：1大勝有射手迪斯高先開紀錄的羅馬，連同歐聯分組賽近5仗不敗，聯賽12戰得21分升上第7位。

加斯柏連尼賽前被問及棄用高美斯時未有正面回應，只稱陣中有多名隊長。今晨大勝羅馬後，加帥再拒絕評論高美斯的去向，更暗示其決定獲管理層支持：「當教練憤怒時，事情就變得惡劣。當主席也感到憤怒時，整件事就變得更複雜。對此我不會再作評論，球會將解決。」

羅馬大敗的同時，同市宿敵拉素則在主場揚威，憑恩莫比尼及路爾斯阿拔圖各建一功，以2：0輕取被視為爭標分子的拿玻里。仍未續約的主帥施蒙尼恩沙基（細恩）賽後除盛讚麾下表現外，亦回應個人去向：「我與會長（洛迪圖）已合作17年，關係已超越一般的賓主關係，而且在足球界什麼事都能發生。所有人都知道我有多麼愛拉素，所以我永遠不會說不會。」

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