NBA｜朗度捲佔傷殘車位糾紛 女途人報稱被襲索償775萬 (22:26)

事件發生在今年7月，朗度駕車到女友住所樓下，被指泊在傷殘人士車位，遭一名女士指斥違例泊車。該名女士聲稱，「朗度對我出言辱罵，再將我她推向我的座駕，又默許女友打我的頭部」。她入稟控告朗度與其女友毆打，亦因造成精神傷害，索償100萬美元。

朗度已否認控罪，其代表律師稱：「我看過閉路電視，朗度全程保持禮貌，反而那位女士沒戴口罩，又顯得粗魯和情緒不穩，所以我們很有信心打贏官司。」

34歲的朗度上季有份助洛杉磯湖人贏得總冠軍，早前轉投年輕球隊鷹隊，但今早未有在季前賽上陣，最終鷹隊仍以117：116險勝孟菲斯灰熊。

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