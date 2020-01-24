西甲︱美斯效力巴塞入第643球 比利紀錄被追平 大方祝賀讚忠誠 (19:38)

美斯今晨領「地上最強」迎華倫西亞，完半場前建功追和1：1，為逾15年巴塞生涯第643球，追平比利保持了46年的單一球會入球紀錄。美斯在2005年5月1日取得巴塞生涯首球，15年來上陣748場入643球，平均每球花1.16場，較比利的1.17場更有效率。

比利在Instagram撰文祝賀美斯，盛讚後輩和自己一樣對球隊充滿愛和忠誠：「像你一樣，我知道沒有比家更好的地方。恭喜你寫下歷史，但更要恭喜你在巴塞的美好生涯。像我們這樣長期鍾情一家球會的故事，在現今球壇愈來愈罕有，因此我非常崇拜你。」

不過，巴塞是役被華倫西亞以2：2逼和，近13場跌7分，13輪後以21分僅排第5，較榜首兼踢少一場的馬德里體育會少8分，令領隊朗奴高文相當不滿。比利今年初談及球壇現况時，曾表示：「或許會有數個王子，但王者永遠只得一個。」掛靴逾40年的他，球會及國家隊入球總數至今未被美斯和另一當代球王C朗超越。

C朗今晨在意甲梅開二度，領祖雲達斯作客以4：0大勝柏爾馬，暫升第3，成為今年五大聯賽入球王（只計聯賽），職業生涯總入球數亦達756球，大有機會在今年內看齊比利的767球。球壇史上入球王為已故奧地利隊傳奇比辛（Josef Bican），他在有紀錄的530場正式賽事入805球。

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