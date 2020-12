高球｜老虎活士親子檔參戰 11歲查理攻果嶺捕老鷹 父:只求他享受其中 (18:20)

11歲的查理活士早於今年8月稱霸少年賽,其後落實與父親參戰PNC錦標賽,父子檔成為高球壇這個周末的焦點。查理是賽事最年輕參賽者,但表現有板有眼,第3洞攻上果嶺獲父親讚賞,再合力在此捉到老鷹,二人最終在首天賽事做出62桿,以低10桿成績並列第6位,落後領先的美籍同胞卻查父子4桿,將於美國時間今天出戰煞科日,爭上三甲。

昔日贏盡大賽的老虎活士,亦對兒子讚不絕口:「我早已看過他類似的表現(捉到老鷹),特別是今年疫情大流行,沒有比賽,我都在看他揮桿。這不是他唯一的搶眼表現,活士兒子的高球技巧確是不錯呢!」

活士多年前受背傷困擾,查理活士愛與姊姊在網上找片段,模仿父親揮捍動作。2019年,活士重奪美國大師賽冠軍,與兒子興奮相擁成為經典場面,亦不時見父子現身美國網球公開賽觀眾席。不過,活士卻表示不強求子承父業:「今次我不關心自己的表現,要做的就是確保查理享受其中,在他的人生留下回憶。」

A day they won't soon forget.



Highlights from Tiger and Charlie Woods' 10-under 62 at the @PNCchampionship on Saturday. pic.twitter.com/r7GDNnPb3F

— PGA TOUR (@PGATOUR) December 20, 2020