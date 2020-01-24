高球｜老虎活士親子檔參戰 11歲查理攻果嶺捕老鷹 父:只求他享受其中 (18:20)

昔日跟在父親身旁打轉，「小活士」原來轉眼11歲。「老虎」活士昨日（19日）首度與愛兒並肩，亮相高爾夫球PNC錦標賽，合力抓到9隻小鳥和1隻老鷹，以總成績低10桿並列第6位，證明虎父無犬子。
11歲的查理活士早於今年8月稱霸少年賽，其後落實與父親參戰PNC錦標賽，父子檔成為高球壇這個周末的焦點。查理是賽事最年輕參賽者，但表現有板有眼，第3洞攻上果嶺獲父親讚賞，再合力在此捉到老鷹，二人最終在首天賽事做出62桿，以低10桿成績並列第6位，落後領先的美籍同胞卻查父子4桿，將於美國時間今天出戰煞科日，爭上三甲。
昔日贏盡大賽的老虎活士，亦對兒子讚不絕口：「我早已看過他類似的表現（捉到老鷹），特別是今年疫情大流行，沒有比賽，我都在看他揮桿。這不是他唯一的搶眼表現，活士兒子的高球技巧確是不錯呢！」
活士多年前受背傷困擾，查理活士愛與姊姊在網上找片段，模仿父親揮捍動作。2019年，活士重奪美國大師賽冠軍，與兒子興奮相擁成為經典場面，亦不時見父子現身美國網球公開賽觀眾席。不過，活士卻表示不強求子承父業：「今次我不關心自己的表現，要做的就是確保查理享受其中，在他的人生留下回憶。」
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A day they won't soon forget.
Highlights from Tiger and Charlie Woods' 10-under 62 at the @PNCchampionship on Saturday. pic.twitter.com/r7GDNnPb3F
— PGA TOUR (@PGATOUR) December 20, 2020