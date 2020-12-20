英超｜阿仙奴再輸陷降班區邊緣 奧斯爾心碎 阿迪達認帥位危 (16:06)

阿仙奴到訪葛迪遜公園球場，射手奧巴美揚因肌肉不適被剔出大軍，改由韋利安伙尼基迪亞和尼高拉斯比比攻堅，隊長責任由洛賀丁接過。「拖肥」前鋒卡維特利雲於22分鐘頭槌攻門，省中身旁的賀丁再破網，判成賀丁的烏龍球。尼高拉斯比比在13分鐘後射入極刑，但兵工廠易邊後即輸12碼，耶利文拿操刀中鵠助主隊奠定2：1勝局。

由開季兩連勝到近7場聯賽不勝，阿仙奴14輪後得14分，距降班區僅4分。帥位受壓的阿迪達表示「理解」外界質疑：「我明白，但我會將專注力放在帶領球隊走出頹勢，令球員保持士氣。不過很明顯，賽果再次不似預期，成績未夠好，是這家球會不可接受的。」

然而外界不認為士氣可助阿仙奴「止血」，任評述的三獅兼利物浦名宿占美列納表示：「大家都討論阿迪達應否重新起用奧斯爾，對我而言，這根本不用思考。有人說會令領隊威信受挫，但我不這樣想。用人唯才，放棄奧斯爾以致身處現時的困難，完全不合常理。」

被「雪藏」的奧斯爾繼續關注球隊比賽，今晨在Twitter留下心碎和流淚的表情符號，為阿仙奴再輸波感難過。這名德籍中場獲不少球隊招手，其經理人承認曾和土耳其球會費倫巴治的代表見面，但強調奧斯爾仍想為阿仙奴再度披甲，無意在冬季轉會窗離隊，勢留至明夏約滿。

至於今仗避戰的奧巴美揚，在Instagram表示「希望不用休息太長時間」。阿迪達稱，此子傷勢仍有待觀察，最少再唞數天，長則要休養兩周，意味他或錯過未來一周的兩場硬仗，包括周三（23日）聯賽盃8強主場惡鬥曼城，以及下周日（27日）聯賽迎戰車路士。

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