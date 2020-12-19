英超︱南野拓實開齋 埃及文明傳射居功 利物浦大炒水晶宮當聖誕一哥 (22:27)

取代沙拿掛帥的日本國腳南野拓實甫開賽4分鐘，接應沙迪奧文尼妙傳射入今季首個英超入球。35分鐘，文尼接應羅拔圖法明奴直線傳送，在禁區內第一時間乖巧擺脫倒戈的水晶宮後衛尼達利基尼後射入。44分鐘，法明奴獲左閘安德魯羅拔臣傳中後射成3：0。

下半場接戰，利物浦隊長佐敦軒達臣在52分鐘得手，沙拿在5分鐘後入替文尼，於68分鐘助攻法明奴，更在81和84分鐘梅開二度，終助利物浦以7：0勝出，寫球隊今季最大勝仗，聯賽連續不敗也增至10場。

沙拿賽前接受西班牙《阿斯報》訪問時透露：「我認為皇家馬德里和巴塞隆拿是兩間頂級球會。誰會知道將來發生什麼事，但我現在聚焦為利物浦贏取英超及歐聯冠軍。」他又稱不易回答自己在利物浦的日子有多久，「一切決定權在利物浦。當然，我會爭取打破所有隊史紀錄」。他又承認為本月作客米迪蘭特的最後一場歐聯分組賽，未獲領隊高普委任為隊長而失望：「我希望做隊長的，但這是教練的決定。我必須接受。」

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