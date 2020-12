亞冠︱蔚山現代相隔8年再奪標 決賽兩獲12碼 反勝柏斯波利斯 (21:58)

蔚山現代上周加時淘汰神戶勝利船,今仗亦形勢佔優,但上半場末段後防犯錯,被柏斯波利斯前鋒艾迪卡拉破門而先失守。蔚山中場上半場補時在禁區被踢跌,球證翻看重播後判12碼,巴西籍外援祖利亞尼加奧操刀被救出後補中,令兩軍半場賽和1:1。柏軍易邊後再有球員禁區內手球,尼加奧這次主射極刑直接命中。蔚山末段守住2:1勝果,繼2012年後再奪亞冠盃。

蔚山亦成為第5支世冠盃參賽球隊,其餘4隊包括主辦國卡塔爾的聯賽冠軍艾杜哈尼、歐聯冠軍拜仁慕尼黑、非洲冠軍盃盟主艾阿里及大洋洲代表奧克蘭城;南美自由盃及中北美洲冠軍盃則仍未決出冠軍。

54' PENALTY ULSAN!



Mehdi Shiri is deemed to handle the ball from a cross after a check by the referee and he points to the spot!#ACL2020 #ACLFinal #PERvULS pic.twitter.com/MtFc5l0oUE

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) December 19, 2020