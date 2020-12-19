亞冠︱蔚山現代相隔8年再奪標 決賽兩獲12碼 反勝柏斯波利斯 (21:58)

蔚山現代上周加時淘汰神戶勝利船，今仗亦形勢佔優，但上半場末段後防犯錯，被柏斯波利斯前鋒艾迪卡拉破門而先失守。蔚山中場上半場補時在禁區被踢跌，球證翻看重播後判12碼，巴西籍外援祖利亞尼加奧操刀被救出後補中，令兩軍半場賽和1：1。柏軍易邊後再有球員禁區內手球，尼加奧這次主射極刑直接命中。蔚山末段守住2：1勝果，繼2012年後再奪亞冠盃。

蔚山亦成為第5支世冠盃參賽球隊，其餘4隊包括主辦國卡塔爾的聯賽冠軍艾杜哈尼、歐聯冠軍拜仁慕尼黑、非洲冠軍盃盟主艾阿里及大洋洲代表奧克蘭城；南美自由盃及中北美洲冠軍盃則仍未決出冠軍。

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54' PENALTY ULSAN!



Mehdi Shiri is deemed to handle the ball from a cross after a check by the referee and he points to the spot!#ACL2020 #ACLFinal #PERvULS pic.twitter.com/MtFc5l0oUE — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) December 19, 2020