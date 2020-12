日職煞科︱櫻花偕鯨魚取亞冠外圍賽資格 53歲三浦知良再創上陣紀錄 (20:45)

由於今季天王盃只得川崎前鋒及大阪飛腳兩支日職隊參戰,兩隊包辦聯賽冠亞軍,相關亞冠外資格將落入聯賽第4名手中。煞科戰前領先鹿角1分的櫻花,和波亦可保住第4。他們更憑松田陸83分鐘先開紀錄,即使補時被鹿角的愛華度史譚補時逼和,仍搭上亞冠尾班車;鯨魚則主場1:0挫廣島三箭摘季。

橫濱FC則在打吡戰以3:1贏橫濱水手,重返日職首季以第15名衝線。傳奇名將三浦知良補時登場,以53歲9個月23日刷新個人保持的最年長上陣紀錄。季尾掛靴的40歲中場中村憲剛沒為川崎前鋒上陣;38歲日本隊前國腳佐藤壽人則宣布,明日為千葉市原出戰日乙煞科戰後退役。

受今年疫情影響,日本各級聯賽今季不設降班,但日乙前二名會升班。德島漩渦及福岡黃蜂將會升班,令下季日職擴至20隊。

