NBA｜林書豪否認投勇士 籲球迷冷靜 一眉季前賽轟35分助湖人全勝 (18:16)

《The Athletic》記者Shams Charania在社交網寫道,接獲消息林書豪與勇士簽約已到最後階段,只待CBA簽出保證書便可加盟。雖然勇士的15人名單大定,但據報會引用條款,與林書豪簽下為期1年的最低薪合約,將他暫借到發展聯盟(G League)。

不過,林書豪半小時後轉發帖文澄清:「大家請冷靜,事情不是這樣的,我們沒有任何決定。」32歲的他早前在G League亮相,為球隊Ignite上陣3分鐘便離開,該隊教練透露球隊以培育年輕球員的方針,與林書豪追求的不同。

Shams Charania所提及的保證書,亦或是林書豪重返NBA的障礙。他效力北京首鋼一季後返美,但早前突被CBA以未穿上官方贊助服飾為由,追罰數十萬人民幣,據報他與CBA其他受罰的職球員,均沒繳交罰款,對他有興趣的球隊因而需要獲CBA保證,才願與球員簽約。

NBA今早則續演季前賽,「一眉」安東尼戴維斯上陣30分鐘取得35分,勒邦占士亦貢獻20分及8個籃板,助洛杉磯湖人以114:113險勝鳳凰城太陽,以4戰全勝姿態完成季前賽,強勢迎接當地時間下周二晚的新季首戰,屆時將對陣洛杉磯快艇。

Whoa...Everybody chill...this isnt what it looks like. No decisions have been made https://t.co/joyEyVSAAB

— Jeremy Lin (@JLin7) December 18, 2020