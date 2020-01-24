NBA｜林書豪否認投勇士 籲球迷冷靜 一眉季前賽轟35分助湖人全勝 (18:16)

《The Athletic》記者Shams Charania在社交網寫道，接獲消息林書豪與勇士簽約已到最後階段，只待CBA簽出保證書便可加盟。雖然勇士的15人名單大定，但據報會引用條款，與林書豪簽下為期1年的最低薪合約，將他暫借到發展聯盟（G League）。

不過，林書豪半小時後轉發帖文澄清：「大家請冷靜，事情不是這樣的，我們沒有任何決定。」32歲的他早前在G League亮相，為球隊Ignite上陣3分鐘便離開，該隊教練透露球隊以培育年輕球員的方針，與林書豪追求的不同。

Shams Charania所提及的保證書，亦或是林書豪重返NBA的障礙。他效力北京首鋼一季後返美，但早前突被CBA以未穿上官方贊助服飾為由，追罰數十萬人民幣，據報他與CBA其他受罰的職球員，均沒繳交罰款，對他有興趣的球隊因而需要獲CBA保證，才願與球員簽約。

NBA今早則續演季前賽，「一眉」安東尼戴維斯上陣30分鐘取得35分，勒邦占士亦貢獻20分及8個籃板，助洛杉磯湖人以114：113險勝鳳凰城太陽，以4戰全勝姿態完成季前賽，強勢迎接當地時間下周二晚的新季首戰，屆時將對陣洛杉磯快艇。

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