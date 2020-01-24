德甲｜16歲莫高高破入球紀錄 11天內三寫歷史 難救多蒙特嘆心情複雜 (16:27)

尤素法莫高高周二作客雲達不來梅，成為德甲史上最年輕擔正球員，又早在12月8日的歐聯分組賽，對辛尼特後備入替，成為這賽事歷來最年輕上陣球員。他今仗面對柏林聯，差點在上半場打開紀錄，惟射門中柱彈出。柏林聯前鋒艾禾尼爾於57分鐘先拔頭籌；3分鐘後，莫高高接應拉菲爾古里路直線後勁射破網，以16歲又28日之齡，打破利華古遜中場科利安華迪斯（17歲零34天）保持半年的德甲最年輕入球紀錄。

78分鐘，柏林聯守將馬雲費特列治頂入2：1奠勝一球，令多蒙特的暫代教練泰錫第2次領軍便吞敗，也使「蜜蜂兵」近5場聯賽錄得1勝2和3負，以13戰得22分排第4，落後今輪主場大戰次席拜仁慕尼黑的一哥利華古遜6分；柏林聯賽後13戰亦得21分排第5。

這名德甲神童賽後說：「努力工作的人最終得到回報。我的夢想一直是當職業球員，若你有那個夢想，你就必須像獅子般追逐它。」不過，他在社交網亦稱，未能助球隊贏波，心情複雜。

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