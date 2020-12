F1︱平治暗示咸美頓已續約 領隊禾夫留效兼增持股份 佩雷斯勢投紅牛 (21:35)

平治車隊在今日同時公布一系列股權變動,其中原本持股三成的禾夫將微增至3分1,與平治母公司戴姆勒、石油公司兼新投資者英力士平起平坐。車隊亦上載咸美頓的照片,稱有消息即將宣布,並加上筆的圖案。

紅牛今晚10時公布,墨西哥籍車手佩雷斯來季加盟,伙拍韋斯塔本,今季表現一般的艾邦退居後備及試車手。30歲的佩雷斯因法拉利的維特爾下季轉投賽點而失去駕駛席,但月初在巴林開齋,首次贏出分站,成為車手市場搶手貨,最終與紅牛簽約1年。

另外,F1亦公布與巴西因特拉戈斯賽道負責人簽新約至2025年。

#AnnounceToto. ✍️ We’re delighted to confirm that Toto will lead the team for a further three years! pic.twitter.com/GLd5yZVtNC

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 18, 2020