F1︱平治暗示咸美頓已續約 領隊禾夫留效兼增持股份 佩雷斯勢投紅牛 (21:35)

下季世界一級方程式（F1）車手陣容勢將日內全部落實，其中平治在社交網暗示，七屆世界冠軍咸美頓已續約，合作多年的領隊禾夫更率先宣布留隊多3年。至於季後離開賽點的墨西哥籍車手佩雷斯，今落實加盟紅牛，簽約1年。
平治車隊在今日同時公布一系列股權變動，其中原本持股三成的禾夫將微增至3分1，與平治母公司戴姆勒、石油公司兼新投資者英力士平起平坐。車隊亦上載咸美頓的照片，稱有消息即將宣布，並加上筆的圖案。
紅牛今晚10時公布，墨西哥籍車手佩雷斯來季加盟，伙拍韋斯塔本，今季表現一般的艾邦退居後備及試車手。30歲的佩雷斯因法拉利的維特爾下季轉投賽點而失去駕駛席，但月初在巴林開齋，首次贏出分站，成為車手市場搶手貨，最終與紅牛簽約1年。
另外，F1亦公布與巴西因特拉戈斯賽道負責人簽新約至2025年。
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