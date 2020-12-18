英超︱朗尼11歲長子由曼城投曼聯 紅魔作客反勝錫菲聯創隊史 (19:09)

朗尼在社交網上載Kai簽約的照片，確認他加入曼聯，桌上還放着其10號球衣。Kai之前是曼城的青年軍，今次由宿敵加盟，有望踏上父親過去發跡之路。35歲的朗尼曾在2004至17年間效力曼聯，各項賽事上陣559場入253球，是隊史神射手，現時是英冠打比郡球員兼暫代領隊，近6場保持不敗。

至於在今晨的英超比賽，曼聯門將甸恩軒達臣罕有正選，但倒戈上季借用他的錫菲聯犯錯，累球隊5分鐘先落後。拉舒福特梅開二度，加上安東尼馬迪爾的入球，仍助紅魔今季第6次作客反勝，贏3：2。阿士東維拉則與般尼另一場互交白卷。

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