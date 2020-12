英超︱朗尼11歲長子由曼城投曼聯 紅魔作客反勝錫菲聯創隊史 (19:09)

朗尼在社交網上載Kai簽約的照片,確認他加入曼聯,桌上還放着其10號球衣。Kai之前是曼城的青年軍,今次由宿敵加盟,有望踏上父親過去發跡之路。35歲的朗尼曾在2004至17年間效力曼聯,各項賽事上陣559場入253球,是隊史神射手,現時是英冠打比郡球員兼暫代領隊,近6場保持不敗。

至於在今晨的英超比賽,曼聯門將甸恩軒達臣罕有正選,但倒戈上季借用他的錫菲聯犯錯,累球隊5分鐘先落後。拉舒福特梅開二度,加上安東尼馬迪爾的入球,仍助紅魔今季第6次作客反勝,贏3:2。阿士東維拉則與般尼另一場互交白卷。

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020