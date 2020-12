俄國禁藥案︱停賽刑期減半至兩年 運動員續可獨立戰奧運 俄反禁藥組織:本國勝利 (17:57)

在去年WADA的判刑中,俄羅斯因為有組織偽造藥檢結果,被罰禁以該國名義主辦或參加國際大賽4年。惟CAS稱「考慮到案件嚴重性及判罰是否相稱,特別是想推動文化改變,令下一代俄羅斯運動員可平等參賽」,減刑至兩年,強調「仍可保障體育運動公正性」。WADA回應裁決時指維持勝訴是標誌性,代表著充份證據指控俄國在事件中違規,但對減刑感到失望。

俄羅斯禁賽期將提前至2022年12月16日結束,期間仍不能以國家隊名義出戰延後至明年的東京奧運,後年北京冬奧及卡塔爾足球世界盃等,或主辦世界性賽事,國家元首要得到主辦國邀請才可出席比賽。俄籍運動員仍可在證明與事件沒有關連,通過藥檢後獨立參賽,贏得金牌亦不會奏國歌及升國旗,但他們的體育套裝仍可展示「俄羅斯」,唯一條件是字體不能大於中立運動員英語「neutral athlete」二字。USADA因此批評不是真正的禁賽,判罰沒有意義,是對其他運動員的災難性損失。

WADA statement on Court of Arbitration decision to declare Russian Anti-Doping Agency as non-compliant: https://t.co/BCbuQYx1Vx

— WADA (@wada_ama) December 17, 2020