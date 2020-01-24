FIFA頒獎禮丨C朗失落最佳被指銀幕前「嬲爆」 背後和美斯齊投羅拔仔 (13:40)

「羅拔仔」大熱當選今年最佳男子足球員，總分為52分，拋離C朗（38分）和美斯（35分），並在4個組別得票均居首；C朗在隊長、傳媒和球迷得票均較美斯多，美斯則較受教練喜愛。以葡萄牙隊隊長身分投票的C朗，前二心水正是「羅拔仔」和美斯，第3名投基利安麥巴比，阿根廷隊隊長美斯第3名才投給「羅拔仔」。反觀「羅拔仔」未有投予兩名勁敵，首名投拜仁慕尼黑前隊友堤亞高艾簡達拿。

領利物浦英超封王的高普蟬聯最佳教練，但領拜仁在2020年掃走歐聯等三冠的費歷克同樣得24分，高分落敗惹爭議。根據賽制，若最佳教練總分相同，以國家隊教練得分為依歸，高普在此項得分為686分，費歷克為572分。至於領列斯聯重返英超的阿根廷籍「狂帥」比爾沙亦得到不少票數，以11分排第3。

港足隊長黃洋將首名票投予C朗，次名投羅拔仔，第3名投穆罕默德沙拿，最佳主帥投給高普；港足主帥麥柏倫依次投羅拔仔、美斯、C朗和費歷克。

部分投票意向

最佳男球員（依次為首名至第3名）

羅拔利雲度夫斯基（波蘭隊隊長）：堤亞高艾簡達拿、尼馬、奇雲迪布尼

基斯坦奴朗拿度（葡萄牙隊隊長）：羅拔利雲度夫斯基、美斯、基利安麥巴比

美斯（阿根廷隊隊長）：尼馬、基利安麥巴比、羅拔利雲度夫斯基

哈利簡尼（英格蘭隊隊長）：羅拔利雲度夫斯基、奇雲迪布尼、美斯

莫迪歷（克羅地亞隊隊長）：羅拔利雲度夫斯基、沙治奧拉莫斯、穆罕默德沙拿

沙治奧拉莫斯（西班牙隊隊長）：羅拔利雲度夫斯基、堤亞高艾簡達拿、尼馬

洛里斯（法國隊隊長）：羅拔利雲度夫斯基、堤亞高艾簡達拿、基利安麥巴比

黃洋（港足隊長）：基斯坦奴朗拿度、羅拔利雲度夫斯基、穆罕默德沙拿

麥柏倫（港足領隊）：羅拔利雲度夫斯基、美斯、基斯坦奴朗拿度

彭志海（香港傳媒代表）：羅拔利雲度夫斯基、華基爾雲迪積克、基利安麥巴比

最佳教練

羅拔利雲度夫斯基（波蘭隊隊長）：費歷克、高普、比爾沙

基斯坦奴朗拿度（葡萄牙隊隊長）：費歷克、施丹、盧柏迪古

美斯（阿根廷隊隊長）：：費歷克、比爾沙、盧柏迪古

黃洋（港足隊長）：高普、施丹、盧柏迪古

麥柏倫（港足領隊）：費歷克、高普、比爾沙

彭志海（香港傳媒代表）：費歷克、高普、比爾沙

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