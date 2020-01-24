FIFA頒獎禮︱「羅拔仔」利雲度夫斯基力壓C朗美斯 首奪年度最佳男足獎 (07:58)

32歲的「羅拔仔」上季於德甲上陣31場入34球，連續3季成為德甲神射手之餘，亦助拜仁慕尼黑成為三冠王，勇奪歐聯、德甲及德國盃錦標。新季再助球隊奪得歐超盃及德超盃冠軍。結果他在今晨舉行的FIFA年度頒獎禮，力壓C朗及美斯，首奪年度最佳男足球員獎，同時成為波蘭隊及拜仁史上首名得獎球員。

他獲獎後發表得獎感言形容獲此殊榮是無與倫比，又透露年輕時的偶像是未曾奪過此獎的阿仙奴名宿亨利：「我欽佩他（亨利），學習他的踢法，一直夢想達到他的水平。作為職業球員，我很幸運能親眼見證過去10年最偉大的球員C朗及美斯，他們的成功亦激勵我追趕着這水平，能如他們一樣得獎是無比榮幸，亦是努力及追逐夢想而得來的成果。」

值得一提的是，連同該獎前身的世界足球先生及FIFA金球獎在內，他成為近13屆以來，第二名非由C朗及美斯得獎的球員，對上一次為前年皇家馬德里的克羅地亞國腳中場莫迪歷。

此外，「羅拔仔」的拜仁慕尼黑隊友紐亞，獲選為年度最佳門將。上季帶領利物浦首奪英超錦標的德國籍教頭高普，力壓拜仁的費歷克首膺年度最佳教練。至於熱刺的韓國隊前鋒孫興慜，憑上季英超對般尼一戰，盤扭大半場射入單刀的精彩入球，獲選代表年度最佳金球的普斯卡斯獎。

FIFA頒獎禮主要得獎名單：

男足球員：羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）

女足球員：布隆絲（曼城女足）

男子教練：高普（利物浦）

女子教練：域芙文（女子荷蘭隊）

普斯卡斯獎（最佳金球）：孫興慜（熱刺）

男子門將：紐亞（拜仁慕尼黑）

女子門將：莎拉布哈迪（里昂女足）

FIFA年度最佳男子11人：

門將：艾利臣比加（利物浦）

後衞：阿歷山大阿諾特（利物浦）、華基爾雲迪積克（利物浦）、沙治奧拉莫斯（皇家馬德里）、阿方素戴維斯（拜仁慕尼黑）

中場：甘美治（拜仁慕尼黑）、奇雲迪布尼（曼城）、堤亞高艾簡達拿*（拜仁慕尼黑 / 利物浦*）

前鋒：美斯（巴塞隆拿）、羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）、基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）

註：*為新加盟球會

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