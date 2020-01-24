FIFA頒獎禮︱羅拔仔德甲入球達250里程碑 與「美C」爭做最佳前先贏一仗 (19:17)

禾夫斯堡前鋒麥斯菲臘開賽5分鐘打開紀錄，羅拔利雲度夫斯基卻在完半場前及50分鐘建功，助拜仁慕尼黑反勝2：1，打破「禾堡」今季德甲不敗之身。拜仁12戰得27分排次席，少榜首利華古遜1分，後者作客以4：0大勝科隆，成為聯賽唯一不敗之師。

羅拔仔成為繼365球的梅拿和269球的費沙後，第3個在德甲入球達到250球的球員。他於2010年登陸德甲，先後為多蒙特及拜仁入74和176球，入球分布方面，右腳、左腳、頭槌及其他部位各有164、43、41和2次，包括12碼在內的禁區及禁區外入球分別是234和16次。

FIFA年度頒獎禮（直播連結）周五凌晨2時於網上舉行，32歲的羅拔仔與美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗），入圍最佳男子足球員最後三強。

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