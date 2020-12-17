新冠肺炎｜香港國際七欖賽再延至明年11月 成世界系列賽煞科站 (17:48)

欖總表示，香港國際七人欖球賽再次延期，並在新聞稿寫道：「鑑於疫情的不穩定性持續，主辦單位相信改期至明年下旬，是舉辦高水平賽事的最佳時機。」本地多項大賽延期，渣打香港馬拉松月初宣布，賽事由明年1月延至10月舉行；欖總亦稱，延期是效法明年2月已取消的賀歲活動，還有其他明年首季舉行的國際活動需押後，因而決定改期。

今年的香港國際七欖賽一度延至10月，國際欖球理事會再於6月因應疫情未止，宣布取消餘下的世界系列賽，令分站之一的港七欖賽亦首次取消。新季香港站原定明年4月舉行，賽會最終再延期。

賽會亦公布，11月舉行的2020/21年香港站，成為世界系列賽煞科站，而香港亦是2021/22年球季分站，即賽事將在半年內兩度在港上演。香港欖總行政總裁麥偉彬表示：「我們為未能在明年4月舉辦賽事感失望，但希望研發和生產疫苗的成果，能讓我們舉辦享譽國際的香港國際七人欖球賽。」

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