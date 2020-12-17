英超｜大Sam取代比歷接掌西布朗 護級獎金1500萬 (16:16)

52歲的比歷於英國時間周三早上，據報與西布朗高層會晤後和平分手，會方在數小時後即宣布以艾蘭戴斯為新帥，首仗將是下周日英超主場迎戰阿士東維拉。執教西布朗是大Sam賦閒兩年半後首份工作，但有西布朗球迷為他上任感憤怒，認為他能力不足。可是，西布朗體育總監杜寧相信，大Sam的英超經驗豐富，過往被他執教的球隊都有進步。大Sam亦表示，西布朗「擁有一群可具質素的球員，可令球隊死裏逃生」。

大Sam曾執教的著名球隊有愛華頓、韋斯咸、紐卡素、水晶宮等，而且曾短暫擔任英格蘭隊主帥。比歷日前雖率領西布朗在英超作客打和曼城，但今季13戰1勝4和8負得7分只排尾二，勝出一仗是打敗包尾的錫菲聯。英國《每日郵報》報道，原與西布朗尚有半年合約的比歷，是由於與杜寧不和而招禍，而且今夏連同出售球員所得的金錢在內，他只有2500萬鎊（約2.6億港元）招兵，與可大灑1億鎊（約10.5億港元）的另一升班馬列斯聯相距甚遠，結果是他心儀的前鋒奧尼屈堅斯及伊比爾治伊斯，分別被阿士東維拉和水晶宮搶走。

其他報道：英超快車丨法明奴頭槌絕殺 助紅軍挫熱刺返榜首 摩連奴：較好那隊輸了

其他報道：NBA︱字母哥5年頂薪續約公鹿 破平均年薪紀錄 「發福」夏登復出