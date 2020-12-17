英超快車丨法明奴頭槌絕殺 助紅軍挫熱刺返榜首 摩連奴：較好那隊輸了 (14:02)

賽前同分的利物浦和熱刺今晨在晏菲路交手，主隊由當家射手穆罕默德沙拿26分鐘開紀錄，但7分鐘後被孫興慜接應盧施素中圈前傳，單刀射成1：1，雖有越位之嫌，但VAR審視後判入球有效。雙方易邊後各有一次射中門框，原以為各得1分之際，安德魯羅拔臣完場前開出左路角球，法明奴衝前一頂破網，助紅軍奠定2：1勝局。利物浦以28分重奪一哥之位，跨季聯賽主場不敗延至66場。

熱刺痛失榜首，連續11場不敗亦斷纜，摩帥完場握手時，向高普表示「較好那隊落敗了」，但對方不同意，摩帥在記者會上再抱怨：「我認為輸得唔抵，但這就是足球。他們在邊線向球證施壓，換作是我不用1分鐘已被逐，根本沒機會留在那兒；或者我可試試阻止第四球證舉補時牌（指哥迪奧拿昨日抗議補時太少的舉動），看看會發生什麼事。總之我就是與別不同，令人傷感。」

高普則反擊稱，孫興慜追和一球越位在先，不滿VAR走漏眼，又認為防守熱刺的最好辦法就是保持控球。高普又稱原本以為「摩佬」完場時只是開玩笑，後來才知他是由衷地不忿氣。

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