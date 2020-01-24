英超快車丨榜首熱刺訪紅軍 摩帥下戰書「高普用1894日達成的，我只需390日」 (22:58)

周四凌晨04：00 now611/621台直播

熱刺周四凌晨作客利物浦，兩軍上輪均和波失分，賽前同得25分，意味此仗贏家將領前積分榜。雖然熱刺對上一次在晏菲路贏波要數到2011年5月，但前線孖寶哈利卡尼和孫興慜狀態奇勇，加上紅軍近仗表現起伏，祖爾麥迪比受傷後再鬧中堅荒，熱刺或乘勢打破紅軍聯賽跨季65場主場不敗身。

摩連奴在賽前記者會談及和對手的差異時表示：「熱刺通過努力成為出色的球隊，我沒記錯的話，利物浦在高普麾下花了1894日才做到，而我們花了390日。這390日也是虛假的數字，因為很多日子我們在隔離，留在家中不能操練，所以是接近2000和300的差距。」麾帥言下之意，是參考領軍日子的話，兩隊不應在同一水平，但現時卻非如此。

同樣是金句王的高普就選擇「送高帽」，大讚麾帥將熱刺打造成「贏波機器」：「我不驚訝，我肯定摩連奴也不驚訝，因此他只是展示了東山再起的能力。熱刺今年表現出色，是摩連奴將把他們變成爭勝機器。」

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