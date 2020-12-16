中超︱工資帽新政存過渡期 奧斯卡等外援可續領高薪3年 (20:50)

在新框架下，中超各隊單季總支出（不包括場地興建）上限為6億人民幣（約7.1億港元），每名本土球員頂薪是每年500萬人民幣（約593萬港元），外援則為300萬歐元（約2830萬港元），外援薪金總上限為1000萬歐元（9460萬港元）。各隊須在明年1月1日起，按要求與球員簽訂新合約，但新例訂明「如球員原合同薪酬高於新合同約定薪酬，可與球員簽訂補充協議，在2023年12月31日前發放薪酬差額部分」，這部份不在工資帽計算範圍。

這意味新例有3年寬限期，上港中場奧斯卡年薪雖然達2400萬歐元（約2.27億港元），但去年簽訂的合約至2024年才屆滿，他仍很大機會留隊至2023年底。中國足協則有信心杜絕「陰陽合同」的問題，強調如造假的話，球會可被扣分及降班，球員被停賽。至於球會名稱的問題，中國足協稱不合規格的球會，須在明年2月28日前完成註冊新名字。

另外，失落中超及亞冠的廣州恒大，大軍日前已由卡塔爾返國，但不見主帥簡拿華路及其教練團。廣州《信息時報》稱會方曾要求他隨隊到廣州傾談合約事宜，簡帥卻稱要回家探親，自行返回意大利，料球會休假後冬訓才知其去留。

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