數讀英超快車︱狼隊絕殺車路士破「最遲」紀錄 曼城和波 雙藍齊失分 (16:33)

英超踏入第13周，快車檔期甫展開，Big 6雙「藍」同告失分。狼隊今晨（16日）以2：1氣走車路士，柏度尼圖於94分39秒的絕殺球，成最少14年來最遲在「藍戰士」身上取得的聯賽入球。「藍月」則因魯賓戴亞斯擺烏龍，主場僅賽和西布朗，各項賽事6場不失球亦斷纜。

車路士作客狼隊一仗，由領銜攻堅的基奧特於49分鐘接應芝維爾傳中近柱開紀錄，今季各項賽事共入8球，和迪姆華拿並列隊中最多。然而狼隊有葡萄牙隊雙星普丹斯和柏度尼圖各建一功，以2：1奏凱，該隊近83個聯賽入球均來自非英籍球員。車路士相隔一年再次於聯賽兩連敗，以22分續排第5，狼隊則以20分升上第10。

今晨另一場英超賽事，曼城由根度簡開紀錄，但完半場前西布朗藉罰球攻勢，森美艾查爾在混戰起腳，皮球省中戴亞斯後改變方向入網。完場前，第4球證示意補時4分鐘，哥迪奧拿上前抗議補時不足，但未被理會，最終無法改寫和局。

曼城自上月22日以0：2不敵熱刺後，在各項賽事6仗共10小時8分鐘不失球，如今被戴亞斯這記烏龍球打破，亦是「藍月」自2005年8月以來，首次主場對西布朗失分。撿得1分的西布朗續排尾二，大有機會成「升降機」跌回英冠，有傳領隊比歷會在今天被解僱，被「大Sam」艾拿戴斯接掌救亡。

數讀英超快車

8：基奧特今季各項賽事累積入8球，和迪姆華拿並列隊中最多

8：曼城在聯賽對升班馬的8連勝走勢終結

10+8：曼城今晨前在各項賽事連續10小時8分鐘不失球，但被戴亞斯的烏龍球打破

83：狼隊近83個聯賽入球（不計烏龍球）均來自非英籍球員，僅次於阿仙奴在2005月10月至2008年2月的171球紀錄

94:39：柏度尼圖於94分39秒助狼隊「絕殺」，成數據網站Opta有精確入球紀錄以來（2006/07球季），最遲在車路士身上取得的聯賽入球

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