英超︱車路士爭上榜首 林柏特：占美尼斯探班狼隊勢士氣大振 (22:30)

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車路士目前12戰得22分，落後一哥熱刺和次席利物浦3分，故倘碰狼隊凱旋，便會出現3隊同分，「藍戰士」有可能以較佳得失球差暫升榜首。林柏特固然不敢看扁近5場英超主場僅落敗1次的狼隊，亦相信受傷敵鋒魯爾占美尼斯日前到狼隊訓練營探班所帶來的正面力量。林柏特回憶前隊友施治，在2006年對雷丁時頭部重創，需養傷3個月才康復。

林柏特說：「施治當年傷癒令球隊士氣大振。我們已失去一個偉大門將一段時間。這情况與今日的占美尼斯相似。我肯定狼隊因此得益。我寧願面對占美尼斯健康助陣時的狼隊。」「林伯」續指出，腿筋受傷的翼鋒基斯甸普列錫已康復，此役有望復出。如果屬實，夏維斯料毋須再串演不擅長的右翼位置。

曼城迎戰西布朗方面，箭頭阿古路續上陣成疑，主帥哥迪奧拿賽前稱讚「主耶穌」加比爾捷西斯是當今其中一個最出色前鋒。惟「主耶穌」今季英超及歐聯合共上陣9場僅入3球。

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