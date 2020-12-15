足球︱金球獎夢幻11人出爐 老馬比利入選 現役僅C朗美斯入圍 (19:33)

疫情下今年各大賽事均受不同程度影響，其中歐洲國家盃決賽周亦延至明夏，而由《法國足球》頒發、球壇最高榮譽之一的金球獎，亦以避免造成不公為由宣告取消。即便如此，該法國雜誌藉此搞搞新意思，舉行了由公眾網上票選的金球獎夢幻11人，選出球迷心目中史上最佳陣容。結果今日出爐，已故阿根廷球王馬拉當拿、巴西球王比利、有「凱撒大帝」之稱的前西德名將碧根鮑華均告入圍，而陣容中僅得C朗及美斯為現役球員。至於11人中佔最多的是巴西人，除了比利外，「大哨」朗拿度及卡富亦獲選。

金球獎夢幻11人︰

門將︰耶辛（前蘇聯）

後衛︰卡富（巴西）、碧根鮑華（前西德）、馬甸尼（意大利）

中場︰馬拉當拿（阿根廷）、沙維（西班牙）、馬圖斯（德國）、比利（巴西）

前鋒︰美斯（阿根廷）、朗拿度（巴西）、基斯坦奴朗拿度（葡萄牙）

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