名帥離世︱前利物浦主帥侯利亞病逝 享年73歲 (19:08)

侯利亞早在70年代已展開執教生涯，1985年接掌巴黎聖日耳門（PSG），首季即領軍取得隊史首座法甲冠軍，翌年轉任法國隊助教，至1992年「坐正」，惟因領軍意外於世界盃外圍賽下馬，無緣1994年決賽周而下台，其後分別出任法國隊U18及U20教頭。

1998年，他毅然離開法國，擔任英超球會利物浦主帥，領軍6年間，帶領紅軍合共取得6座錦標，包括2000/01年球季的歐洲足協盃（歐霸前身）。2005年他重返法國執教法甲勁旅里昂，率軍短短兩年便取4項錦標，包括法甲兩連霸。其後疑因健康問題離任後，至2010年再赴英超執教阿士東維拉，惟不足一季便因心臟問題離職，此後未再執起教鞭。近年處於退休狀態的他，僅間中出席公開活動，對上一次為8月底擔任女子歐聯決賽的頒獎嘉賓。

對於這名球壇名帥的離世，利物浦舊將紛紛在社交網撰文悼念，加歷查形容對方是自己的啟蒙者；奧雲則稱讚對方是個「偉大的領隊及暖男」；紅軍亦在官網發聲明感謝對方昔日為球隊帶來的貢獻，並祝願他安息。

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