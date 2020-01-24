英超︱沙加領紅奧巴擺烏龍 阿仙奴46年主場首負般尼 61年首次主場四連敗 (16:59)

阿仙奴賽前英超錄得1和3負劣績，此役18射6中，雖將10射2中的般尼比下去，卻始終忘帶射門鞋，而中場格列沙加更在56分鐘，因手叉般尼中場艾殊利韋斯活特喉嚨而領紅，令形勢急轉直下。73分鐘，回防的奧巴美揚頭槌擺烏龍使「兵工廠」全失3分；值得一提的是，今次是這名加蓬隊前鋒自11月1日後，再次將皮球送入網窩。

阿仙奴領隊阿迪達賽後斥格列沙加魯莽被逐：「我們再次因一個愚蠢的紅牌而失分。」阿仙奴上月尾作客列斯聯時，拿卡錫迪亦因魯莽行為而接逐客令，事後阿迪達指這名法國隊前鋒的行為不能接受。然而阿迪達稱不用為球隊目前情况而惶恐。般尼賽後11戰得9分升上尾四，多尾三富咸1分。

富咸前鋒卜比列特在25分鐘攻破利物浦大門，後者的穆罕默德沙拿至79分鐘射入12碼扳平1：1完場。至於李斯特城則藉射手占美華迪建功，以及兩度助攻予中場占士麥迪臣，主場以3：0大勝白禮頓，賽後12戰得24分，落後熱刺和利物浦1分，分別多第4修咸頓及第5車路士1分和兩分。

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