歐霸32強抽籤｜曼聯大戰西甲榜首皇家蘇斯達 阿仙奴硬撼賓菲加 (21:24)

上季歐霸戰至4強止步的曼聯，今季在歐聯H組只得第3，再次參戰歐霸後，32強即抽中勁敵，遇上現於西甲排榜首的皇家蘇斯達，該隊除了有曼城前隊長大衞施華在陣，亦有曼聯前中場贊奴沙勢倒戈。然而「紅魔」近年對西甲球隊戰績欠佳，近5次錄得1和4負，包括上屆4強1：2不敵最終冠軍西維爾，以及2018/19年球季歐聯8強，被巴塞隆拿「雙殺」。至於阿仙奴近7場面對葡超球隊，取4勝2和1負較佔優。

現於英超及意甲分列榜首的熱刺及AC米蘭，同樣抽得好籤，分別對奧地利的禾夫斯貝加，以及塞爾維亞褪色班霸貝爾格萊德紅星。李斯特城則鬥捷克的布拉格斯拉維亞。法甲榜首里爾則鬥荷甲勁旅阿積士。歐霸32強首回合於明年2月19日舉行，次回合於2月26日展開。

歐霸32強對碰：

禾夫斯貝加（奧地利）vs.熱刺（英格蘭）

基輔戴拿模（烏克蘭）vs.布魯日（比利時）

皇家蘇斯達（西班牙）vs.曼聯（英格蘭）

賓菲加（葡萄牙） vs.阿仙奴（英格蘭）

貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）vs.AC米蘭（意大利）

安特衛普（比利時）vs.格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

布拉格斯拉維亞（捷克）vs.李斯特城（英格蘭）

薩爾斯堡（奧地利）vs.維拉利爾（西班牙）

布拉加（葡萄牙）vs.羅馬（意大利）

卡斯洛達（俄羅斯）vs.薩格勒布戴拿模（克羅地亞）

年青人（瑞士）vs.利華古遜（德國）

莫迪（挪威）vs.賀芬咸（德國）

CF格蘭納達（西班牙）vs.拿玻里（意大利）

特拉維夫馬卡比（以色列）vs.薩克達（烏克蘭）

里爾（法國）vs.阿積士（荷蘭）

奧林比亞高斯（希臘）vs.燕豪芬（荷蘭）

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