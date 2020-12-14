告別香港｜前日職球員井川祐輔周三離港返日發展 結束3年居港生活 (18:00)

現年38歲的井川祐輔，在Instagram帳戶表示，在香港生活3年的旅程即將結束：「我在人生的轉折點時來到香港，渡過艱難時刻，學到很多東西。這3年在香港每日都很充實，有很多是只有在香港才能得到的經歷。有好的回憶，也有不好的回憶，這使我比以前更堅強，我真的很感謝和熱愛香港。」

井川向本報說，以現時疫情及情况，已不容易繼續與家人留港生活：「球場再次關閉，我不能再舉辦足球班，我和家人都不肯定在香港的生活，何時才能回復到疫情前。」他透露，回到日本後，會先與朋友合作參與一些工作。至於將來會否出任日職球會川崎前鋒的青年軍教練，他僅稱：「如果我有這個機會，我會很高興。」他年初在本報訪問時說，為減輕開支和給3名兒子更佳生活環境而搬到東涌。據悉其家人早前已返回日本。

井川祐輔球員時效力川崎前鋒長達12季，隨隊贏得2017年日職冠軍，2018年初來港加盟東方龍獅，效力一年後被解約，但為給長子及次子接受更好教育，繼續留港生活，開辦足球學校訓練班，並成為港丙球隊蘭斯貝利主教練，去年11月中正式掛靴。他來港3年來不時在社交網撰寫「香港滯在記」，記錄在港生活所見所聞，亦由起初來港時不諳英語，現已可用英語日常溝通和接受訪問。

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