意甲︱C朗百戰起孖領祖雲達斯凱旋兼締里程碑 三浦知良：可以踢到50歲 (19:25)

祖雲達斯上周歐聯分組賽擊敗巴塞隆拿，該仗梅開二度的C朗今晨作客熱拿亞再成為主角。隊友保羅戴巴拿下半場打破入球荒先開紀錄，主隊其後憑倒戈的史杜拿路破網扳平。雙方此後一直僵持，但C朗在78分鐘操刀12碼得手助斑馬兵再度領先。這名當家射手其後再攻入12碼，最終領軍以3：1擊敗對手。

自2018年加盟祖雲達斯後，C朗為球隊上陣100場，累積攻入79球並交出19次助攻。今晨作客凱旋更是這名35歲射手在歐洲五大聯賽的第400勝，成21世紀首名球員達成此里程碑，力壓次席有365場勝仗的巴塞隆拿射手美斯。

各項賽事領軍四連勝的主帥派路滿意球隊發揮，更點名稱讚破近1個月入球荒的戴巴拿：「我為他感到高興，這個入球有助他重建信心，對球隊的發揮相當重要。」聯賽11戰6勝5和的祖雲達斯，賽後得23分位列第4。

另外，榜首的AC米蘭同日憑梅開二度的迪奧靴南迪斯完場前建功，以2：2逼和客軍帕爾馬，聯賽11戰8勝3和得27分續居首。是役因傷未有上陣的前鋒伊巴謙莫域，與C朗獲日本名將三浦知良看好可成球壇長青樹。這名53歲日本前國腳在接受《都靈體育報》訪問時指：「他們會否和我一樣踢到50歲？我想會的。」他又指自己能延續足球生涯並沒有秘密，最重要是照顧好自己的身體，並努力不懈堅持訓練。

相關報道：球星維權｜基沙文宣布與華為中止合作 稱對方參與發展科技監控維吾爾族

其他報道：F1丨咸美頓病癒趕及戰煞科站 首節練習排第5 小舒密加首落場