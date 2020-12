F1煞科｜韋斯塔本力壓平治雙雄分站奪冠 總冠軍咸美頓認染疫後未復原 (23:36)

韋斯塔本今季首度排頭位起步,雖然這場煞科站因賽點車手佩雷斯戰車失靈,一度出動安全車,但賽事重新開始後,韋斯塔本一直保持領先,尾段亦頂住輪胎損耗,由頭帶到尾下取得分站冠軍。保達斯與咸美頓亦如排位賽名次,各奪亞軍及季軍,助平治車隊以573分正式成為車隊總冠軍。

23歲的韋斯塔本自8月後再度揚威分站,7季F1生涯累積10個分站冠軍,但總成績未能趕過保達斯,保持總季軍身分完季。他在賽後依然興奮莫名,未有和保達斯與咸美頓以戰車作「冬甩」表演,而是衝出賽道與工作人員相擁。

至於「黑帝」擊退新冠病毒後,賽前表示肺部仍感不適,賽後亦顯得有氣無力:「過去兩周經歷太多,能夠回來已很開心,感謝車隊的協助,相信我會克服這一切,明年再助平治奪冠。」他在今季17站掃走11冠,早於第12站打破「車神」舒密加的91個分站冠軍紀錄,再於上月的土耳其站追平舒密加,提早鎖定第7次世界冠軍頭銜。

其他報道:德甲︱多蒙特解僱主帥法夫利 慘負升班馬成導火線 38歲助教接手

其他報道:亞冠︱神戶勝利船門將神救後致命犯錯 蔚山現代加時反勝晉決賽(有片)

That's a wrap for 2020! 🎉 Join us as we wave goodbye to the season in style with our Abu Dhabi post-show, with @wbuxtonofficial and special guests #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 https://t.co/TklEIWJn8D

CONSTRUCTOR STANDINGS



Congratulations to @McLarenF1, who claim third in the championship!



They edge out Racing Point and Renault after a season-long battle ⚔️



Carlos Sainz is still to be investigated after the race#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Q7u1NtKEca

— Formula 1 (@F1) December 13, 2020