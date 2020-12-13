F1煞科｜韋斯塔本力壓平治雙雄分站奪冠 總冠軍咸美頓認染疫後未復原 (23:36)

韋斯塔本今季首度排頭位起步，雖然這場煞科站因賽點車手佩雷斯戰車失靈，一度出動安全車，但賽事重新開始後，韋斯塔本一直保持領先，尾段亦頂住輪胎損耗，由頭帶到尾下取得分站冠軍。保達斯與咸美頓亦如排位賽名次，各奪亞軍及季軍，助平治車隊以573分正式成為車隊總冠軍。

23歲的韋斯塔本自8月後再度揚威分站，7季F1生涯累積10個分站冠軍，但總成績未能趕過保達斯，保持總季軍身分完季。他在賽後依然興奮莫名，未有和保達斯與咸美頓以戰車作「冬甩」表演，而是衝出賽道與工作人員相擁。

至於「黑帝」擊退新冠病毒後，賽前表示肺部仍感不適，賽後亦顯得有氣無力：「過去兩周經歷太多，能夠回來已很開心，感謝車隊的協助，相信我會克服這一切，明年再助平治奪冠。」他在今季17站掃走11冠，早於第12站打破「車神」舒密加的91個分站冠軍紀錄，再於上月的土耳其站追平舒密加，提早鎖定第7次世界冠軍頭銜。

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