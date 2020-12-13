亞冠︱神戶勝利船門將神救後致命犯錯 蔚山現代加時反勝晉決賽（有片） (21:10)

神戶勝利船首戰亞冠即打入東亞區決賽，但中場恩尼斯達因傷缺陣下，上半場受壓，僅因蔚山現代的巴西籍前鋒祖利亞尼加奧單刀射斜而逃過一劫。神戶下半場一次角球開地波，蔚山後防走甩禁區邊迎球的山口螢，令後者52分鐘撞射破網。惟佐佐木大樹之後一次補中，卻因山口螢被視像裁判（VAR）判先犯規，入球無效。神戶未能拉開紀錄下，被2012年冠軍蔚山81分鐘扳平。挪威外援比安莊臣的射門原被判詐糊，但VAR認為蔚山左路組織進攻時沒人越位，推翻判決。

兩隊以1：1進入加時後，神戶有黃金機會，外援戴恩費斯杜格拉斯截得對方回傳後，卻單刀橫傳且太大力，古橋亨梧未能射門。加時上半場曾神救的門將前川黛也，一次出迎原本遠較祖利亞尼加奧快，卻在沒收蔚山方面一個無力傳球時甩手，再絆跌尼加奧，後者於119分鐘射入12碼奠勝。蔚山最終贏2：1晉級，周六晚決戰陣容不整的西亞冠軍柏斯波利斯，勝方將以亞洲冠軍身分，出戰明年2月初在卡塔爾多哈舉行的世界冠軍球會盃。

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4支早前出局的中超代表，滯留卡塔爾數日後，據報各隊兩次新冠病毒檢測全部呈陰性，有望在明日包機離境。東亞區8強被淘汰的FC東京則公布，門將林彰洋完成膝部手術，將養傷6至8個月。

另外，日乙榜首隊德島漩渦今午主場被千葉市原悶和0：0，要待周三晚對第3的長崎成功丸不敗，才可鎖定升班資格。

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