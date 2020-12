亞冠︱神戶勝利船門將神救後致命犯錯 蔚山現代加時反勝晉決賽（有片） (21:10)

神戶勝利船首戰亞冠即打入東亞區決賽,但中場恩尼斯達因傷缺陣下,上半場受壓,僅因蔚山現代的巴西籍前鋒祖利亞尼加奧單刀射斜而逃過一劫。神戶下半場一次角球開地波,蔚山後防走甩禁區邊迎球的山口螢,令後者52分鐘撞射破網。惟佐佐木大樹之後一次補中,卻因山口螢被視像裁判(VAR)判先犯規,入球無效。神戶未能拉開紀錄下,被2012年冠軍蔚山81分鐘扳平。挪威外援比安莊臣的射門原被判詐糊,但VAR認為蔚山左路組織進攻時沒人越位,推翻判決。

兩隊以1:1進入加時後,神戶有黃金機會,外援戴恩費斯杜格拉斯截得對方回傳後,卻單刀橫傳且太大力,古橋亨梧未能射門。加時上半場曾神救的門將前川黛也,一次出迎原本遠較祖利亞尼加奧快,卻在沒收蔚山方面一個無力傳球時甩手,再絆跌尼加奧,後者於119分鐘射入12碼奠勝。蔚山最終贏2:1晉級,周六晚決戰陣容不整的西亞冠軍柏斯波利斯,勝方將以亞洲冠軍身分,出戰明年2月初在卡塔爾多哈舉行的世界冠軍球會盃。

4支早前出局的中超代表,滯留卡塔爾數日後,據報各隊兩次新冠病毒檢測全部呈陰性,有望在明日包機離境。東亞區8強被淘汰的FC東京則公布,門將林彰洋完成膝部手術,將養傷6至8個月。

另外,日乙榜首隊德島漩渦今午主場被千葉市原悶和0:0,要待周三晚對第3的長崎成功丸不敗,才可鎖定升班資格。

103' WHAT A SAVE! UNBELIEVABLE! 😱



Bjorn Maars Johnsen thinks he has scored but Daiya Maekawa produces a miraculous save to keep the game level!#ACL2020 #ULSvVKO pic.twitter.com/ZnTATWrKBo

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) December 13, 2020