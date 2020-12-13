足球丨中國小將施「撩陰腿」停賽1年  內媒：受害球隊被要求息事寧人 (19:43)

上周四的浙江省青年冠軍賽由杭州隊和寧波隊爭冠，杭州隊戰至補時階段仍落後一球，一名林姓球員向對手起腳飛踢，踩中對方下體位置，搶走皮球。被踢中的球員即時倒在地上，捂着身體掙扎及慘叫，需送院治理。影片所見，該林姓球員沒上前關心對手，並因惡意侵犯即場被逐，其教練上前和正為受傷球員治療的寧波隊人員爭論。影片在微博瘋傳，中國足球媒體形容為「斷子絕孫腳」，炮轟杭州隊球員和教練態度冷漠；有人認為小球員仍有得救，但教練則無可救藥及應被重罰。浙江足協昨日宣布紀律處分，該名林姓球員停賽一年，該隊主教練及領隊則「通報批評」。

《北京頭條》記者評論，認為比起足球水平，青訓工作更值得反思。中國《足球報》記者亦撰文寫道，杭州隊官員、領隊、教練等均關心受傷球員，亦沒賠償醫療費，更爆料道：「有關方面沒有表態嚴查嚴辦，而是希望寧波隊不要聲張，理由是畢竟寧波隊以1：0獲勝，已提前一輪奪冠。」杭州媒體則表示，杭州隊已向寧波隊道歉。

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