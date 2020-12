名宿復出｜美媒：施治出戰預備組倫敦打吡 復出領車路士U23爭勝 (18:58)

車路士早於10月提交的英超名單,為退役門將施治註冊,但他一直未有上陣。《The Athletic》引述消息稱,他將在當地時間周二復出,不過出戰的為預備組賽事,領軍惡鬥熱刺U23。該報稱,球會不欲門將Lucas Bergstrom踢畢U18預備組聯賽,又要在48小時內再次上陣,原本應讓19歲的Karlo Ziger上場,但他目前與一隊身處隔離泡泡,而施治雖然同樣在隔離,但上陣排序較Karlo Ziger後,因而安排這個名宿復出。

施治一直參與球隊訓練,若消息屬實,他將自2019年5月為阿仙奴踢畢歐霸決賽後,首次重返賽場。不過,《The Athletic》分析,施治只是臨危受命,今季難以在一隊上陣,車路士將他列入英超名單,只求在疫下多個保障。

