名宿復出｜美媒：施治出戰預備組倫敦打吡 復出領車路士U23爭勝 (18:58)

車路士早於10月提交的英超名單，為退役門將施治註冊，但他一直未有上陣。《The Athletic》引述消息稱，他將在當地時間周二復出，不過出戰的為預備組賽事，領軍惡鬥熱刺U23。該報稱，球會不欲門將Lucas Bergstrom踢畢U18預備組聯賽，又要在48小時內再次上陣，原本應讓19歲的Karlo Ziger上場，但他目前與一隊身處隔離泡泡，而施治雖然同樣在隔離，但上陣排序較Karlo Ziger後，因而安排這個名宿復出。

施治一直參與球隊訓練，若消息屬實，他將自2019年5月為阿仙奴踢畢歐霸決賽後，首次重返賽場。不過，《The Athletic》分析，施治只是臨危受命，今季難以在一隊上陣，車路士將他列入英超名單，只求在疫下多個保障。

其他報道：西甲｜皇馬打吡戰挫馬體會 施丹興奮爆粗 賓施馬破外援紀錄

其他報道：英超｜曼市雙雄互無紀錄 被嘲最和氣打吡 普巴踢足全場暗示留隊