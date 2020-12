西甲｜皇馬打吡戰挫馬體會 施丹興奮爆粗 賓施馬破外援紀錄 (18:10)

西甲衛冕之師皇馬主場惡鬥暫列榜首的馬體會,由賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞和盧卡斯華斯基斯合組攻擊線,賓施馬開賽10分鐘禁區內左腳勁射,被馬體會門將奧比歷撲到後中柱彈出。5分鐘後,皇馬由卡斯米路接應右路角球,以頭槌開紀錄,易邊後再有丹尼爾卡華積遠射中柱,皮球撞中奧比歷後入網,終淨勝兩球。賓施馬雖無入球,但以528次超越名宿羅拔圖卡路士,成「銀河艦隊」上陣最多的外援,賽後獲贈紀念球衣。

皇馬在西甲兩連勝升第3,落後踢少一場的馬體會3分,主帥施丹對麾下發揮大感滿意,談及賓施馬、卻奧斯及莫迪歷三大主力時更興奮爆粗:「他們都fxxking great,還有華斯基、卡華積,每個球員都非常好。」連同上周四在歐聯後上首名出線16強,球隊4天內連贏兩仗關鍵戰,施丹表示:「今仗證明皇馬的能力,那些批評的確有傷害性,卻令我們更堅強。批評是足球的一部分,但球員有能力轉化成動力。」

馬體會今季首次落敗,施蒙尼承擔責任,認為對自己的批評是公允的,承認開賽時以5後衛應戰是排錯陣,故下半場需轉換陣式,又表示諒解祖奧菲歷斯60分鐘被換走的怒氣。

