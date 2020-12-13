英超｜曼市雙雄互無紀錄 被嘲最和氣打吡 普巴踢足全場暗示留隊 (16:19)

第183次曼市打吡在奧脫福球場上演，但由於曼徹斯特市屬疫情最嚴重地區，賽事未能開放予球迷入場。全場高潮為易邊後3分鐘，拉舒福特博得12碼，原以為有望為主隊打破悶局，但VAR審視後指這名射手越位在先，推翻判決。紅魔全場11射僅2中龍，以0：0悶和藍月；兩軍各得一分，齊錯失重返前列的機會，曼聯以20分排第8，曼城續少1分排第9。

打吡戰的火藥味隨球迷的缺席而消失，全場亦僅出示兩面黃牌，英國廣播公司（BBC）形容是缺乏靈魂、毫無生氣的打吡戰。雙方球員完場後和諧擁抱，曼聯名宿堅尼慨嘆欠缺激情，又單打雙方球員道：「我從未見過一場打吡戰後有這麼多擁抱和閒談，看得我『搲頭』又憤怒，因為球員應盡力找方法贏波。」不過，曼聯主帥蘇斯克查反駁道：「或許只因為對手更尊重我們，我不肯定，但會循此方向想。」

至於普巴經理人拉奧拿近來稱，這名法國隊中場的紅魔生涯已結束。普巴踢足全場，賽後在Instagram寫道：「我一直、也永遠會為曼聯、隊友和球迷戰鬥，那些傳聞並不重要。末來很遠，今日是才是重要的，我1000%投入。」他又警告不清楚內情的人，不要亂說話。

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